Riaperte le aree gioco

Le aree gioco presenti nel Comune di Nerviano hanno potuto riaprire i battenti in seguito ad un corposo intervento di sanificazione. Ci saranno, ovviamente, alcune misure da seguire.

L'emergenza Covid-19 ne aveva a lungo impedito la fruizione. Adesso sono pronte per essere riabbracciate dai piccoli. Le aree gioco presenti nel Comune di Nerviano hanno potuto riaprire i battenti in seguito ad un corposo intervento di sanificazione dei giochi messo in atto dalla giunta del sindaco Massimo Cozzi. La riapertura porta, però, con sé anche l'indicazione a continuare ad osservare scrupolosamente le regole igienico-sanitarie, perché la ripresa del divertimento avvenga in tutta sicurezza al riparo da brutte sorprese. "Le aree gioco sono nuovamente fruibili - recita una nota del Comune - si raccomanda di adottare le misure igienico- comportamentali indicate nei cartelli informativi ivi posizionati". In particolare, il Comune ricorda l'avvertenza di tenere il metro di distanza tra persone, indossare la mascherina e tenersi lontano se si ha una temperatura superiore ai 37.5 gradi. E in più, sul gioco ci potrà salire un bambino alla volta. Restrizioni necessarie per poter consentire un riassaporamento davvero gioioso di quegli spazi ludici.

