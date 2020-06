L'estate in piscina a Cuggiono

Partita ufficialmente la stagione estiva, con l’apertura dello scorso 13 giugno, alla piscine di Cuggiono. Ecco alcune misure e comportamenti da seguire per l'emergenza Coronavirus.

Partita ufficialmente la stagione estiva, con l’apertura dello scorso 13 giugno, alla piscine di Cuggiono. Un inizio in sordina dovuto soprattutto al meteo capriccioso, ma che sembra finalmente essersi adeguato alle belle calde giornate che invitano al tuffo. La piscina cuggionese gestita dalla GAMES snc ha, ovviamente, messo in atto un regolamento comportamentale per il rispetto delle norme anti Covid-19, reso più semplice dalla capienza possibile dalle dimensioni della vasca scoperta olimpionica da 50 metri e da un parco verde alberato di oltre 7000 mq. oltre allo spazio spiaggia e aree attrezzate. Di fatto è obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi comuni e il rispetto del distanziamento sociale, oltre alle regole che il buon senso dovrebbe già imporre ad ognuno di noi. Attenzione ai clienti anche attraverso la misurazione della temperatura all’ingresso per una maggiore garanzia a favore di tutta l’utenza, una ricca segnaletica di attenzioni e comportamenti, una costante sanificazione degli ambienti e la messa disposizione di distributori di sanificante per le mani. Le docce sono state programmate per un utilizzo alternato e anche la zona spiaggia è stata riposizionata per il rispetto delle distanze previste dal decreto ministeriale. Distanziamento anche al Bar con un percorso dedicato per il servizio e una zona con tavolini dedicata con spazi adeguati alle normative. Confermato l’orario continuato di apertura dalle 10,00 alle 20,00 tutti i giorni, sabato e domenica compresi. Insomma, qualche piccola rinuncia, un po’ di pazienza e attenzione e anche questa Estate 2020 sembra finalmente partire sperando che le chiare e fresche acque della piscina riescano a scacciare anche i pensieri negativi che la quarantena ha portato in molti di noi. Per tutte le informazioni potete visitare il sito www.gamesafg.it oppure telefonare allo 02/974384.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro