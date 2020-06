Casorezzo: fibra ottica

Del suo programma è uno dei capisaldi e ora subisce un'ulteriore espansione. La giunta comunale di Casorezzo, guidata dal sindaco Pierluca Oldani, spinge con decisione verso la diffusione della fibra ottica in paese. Tanto che, in questi giorni, alcune strade comunali saranno interessate da una serie di interventi volti appunto a dilatare questa frontiera di indubbio beneficio sul piano tecnologico. L'attenzione si concentrerà sulle piazze San Giorgio e Griga e sulle vie Emanuele Filiberto, Inveruno, 25 Aprile, Parabiago e Legnano. Oldani, tempo fa, ebbe ad evidenziare la centralità del discorso del potenziamento della fibra ottica "Che darà un beneficio a tutti coloro che possiedono delle attività", ma anche ai comuni cittadini. Segno di una Casorezzo che, sul piano tecnologico, intende stare assolutamente al passo con i tempi.

