Arconate: nuovo medico

Un nuovo medico ad Arconate. A partire, infatti, dal prossimo lunedì 29 giugno prenderà servizio presso l’ambulatorio di piazzale Aldo Moro la dottoressa Monica Parotti, che sostituirà in via definitiva il dottor Colombo. Gli orari saranno lunedì, mercoledì e venerdì (9.30-12.30), martedì e giovedì (16-19), sempre e solo su appuntamento (numero di cellulare: 334/8491355; indirizzo mail: infoparotti [at] gmail [dot] com). "In questi mesi l’Amministrazione comunale, in particolare il sindaco Sergio Calloni - scrive l'assessore Francesco Colombo - ha lavorato sotto traccia per riuscire ad ottenere l’arrivo di un nuovo medico di base definitivo in paese. Ringraziamo ATS per l’ascolto e la collaborazione: Arconate non poteva permettersi di avere oltre 2.000 assistiti 'scoperti'. Permettetemi di rivolgere un saluto e un ringraziamento alla dottoressa Florinda Baio che dal 29 gennaio ha sostituito in via temporanea il dottor Colombo e il 26 giugno, dopo 5 mesi, lascerà il paese. A lei va il più caloroso in bocca al lupo per il suo futuro professionale. Alla dottoressa Parotti invece, che peraltro è arconatese e, quindi, gioca 'in casa', va il nostro augurio di buon lavoro, specialmente in un momento sanitario delicato come quello che stiamo vivendo".

