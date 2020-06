L'ascolto per l'emergenza

Il Comune di Canegrate mette a disposizione per coloro che abbiano patito prostrazioni durante l'emergenza Covid-19 uno sportello d'ascolto in collaborazione con l'Auser.

Il dolore è stato forte. Fisico, ma anche psicologico. E questo dolore esige di essere ascoltato per essere fatto emergere e poi superato. Il Comune di Canegrate mette a disposizione per coloro che abbiano patito prostrazioni durante l'emergenza Covid-19 uno sportello d'ascolto in collaborazione con l'Auser. Una ciambella di salvataggio precisa per chi rischia, travolto dagli eventi, di non riuscire a gestire adeguatamente questa fase critica. "In questo periodo - spiega il Comune in una nota - abbiamo tutti dovuto affrontare nuove difficoltà, spesso da soli e senza la possibilità di condividere preoccupazioni, dolori, lutti, ansie ed emozioni. Il distanziamento sociale, l'impossibilità, per intere settimane, di vedere e incontrare le persone care hanno reso più difficile elaborare gli eventi". Ma venire fuori da tutto questo si può e si deve. In gioco vi è la reimpostazione di un futuro che esige sicurezza in sé stessi e tranquillità per poter affrontare la non facile fase della rinascita. Il servizio opererà in modo gratuito tra lunedì e venerdì dalle 10 alle 11. Per usufruirne sarà necessario contattare lo 0331/403191. La ripresa della fiducia nel domani dopo la pandemia può partire anche da alcune parole di sostegno e affetto.

