Il venerdì si... 'Viaggia in Italia'

Appuntamenti tra aperitivi, negozi aperti e itinerari d'arte e cultura, promossi dalla Pro Loco di Castano e dai 'Commercianti in piazza'. Si comincia il 26 giugno, con la Lombardia.

Protagoniste saranno le nostre Regioni e, per ovvi motivi geografici e di appartenenza, si comincerà proprio dalla Lombardia (le altre, poi, verranno svelate un po' alla volta): si intitola 'E... state a Castano - Viaggia in Italia', una serie di appuntamenti che andranno in scena il venerdì sera, a partire dal 26 giugno. Più nello specifico, l'evento promosso dalla Pro Loco Castano e dai 'Commercianti in piazza', vedrà aperitivi a tema, negozi aperti e itinerari di arte e cultura.

