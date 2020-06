Riaperta la casa dell'acqua

Acqua: a Vanzaghello si può tornare a prenderla anche alla casa dell'acqua. Riaperto, insomma, dopo il lockdown, pronta a continuare a svolgere la sua funzione per la cittadinanza. "A seguito di verifiche e analisi effettuate da Cap Holding - scrive l'Amministrazione comunale - abbiamo riaperto la casa dell'acqua di piazza Pertini. Raccomandiamo alla popolazione di rispettare le distanze di sicurezza, indicate con apposita segnaletica".

