Si intitola 'EstiviAmo 2020', il progetto, approvato dalla giunta comunale di Magnago e Bienate, rivolto ai bambini ed ai ragazzi per vivere assieme l'estate.

Si intitola 'EstiviAmo 2020', il progetto, approvato dalla giunta comunale di Magnago e Bienate, rivolto ai bambini ed ai ragazzi per vivere assieme l'estate. "Speriamo e crediamo con queste proposte cui abbiamo lavorato molto in stretta sinergia con Azienda Sociale ed il Terzo Settore accreditato, di aver così dato risposta ai bisogni emersi dal questionario - scrive il sindaco Carla Picco - Per i genitori dei bimbi sotto i 12 anni invitiamo a far domanda all’Inps per il contributo previsto a chi iscrive i propri figli ai servizi estivi. A breve, inoltre, sarà pubblicato anche un video, a cura di Unison gestore dei servizi, che illustrerà, ad integrazione del progetto che qui trovate allegato, le linee guida delle attività che saranno proposte". Tutte le informazioni, la documentazione e il programma completo sono a disposizione su https://comune.magnago.mi.it/centri-estivi-estiviamo-2020/. Da sottolineare che le iscrizioni dovranno pervenire entro il 26 giugno all’URP del Comune, all’indirizzo: info [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it o via pec all’indirizzo: info [at] pec [dot] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it. Il pagamento sarà integralmente anticipato per tutto il periodo di iscrizione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro