Interventi alla rete fognaria

"I lavori di potenziamento e rifacimento della rete fognaria - spiega il sindaco di Dairago, Paola Rolfi - hanno interessato il tratto di strada compreso tra via Piave e via Pepe".

I lavori sono stati intensi e hanno puntato tutti verso un obiettivo preciso: dare nuovo smalto alla rete fognaria di Dairago. Il sindaco Paola Rolfi parla con la voce della soddisfazione per il fatto che questi interventi abbiano trovato forma compiuta: "I lavori di potenziamento e rifacimento della rete fognaria - spiega il primo cittadino - hanno interessato il tratto di strada compreso tra via Piave e via Pepe; Cap Holding ha provveduto ad interventi per un valore di un milione e ventimila euro, potenziamento della rete fognaria e del collettore di via Piave, potenziamento della rete fognaria di via Leonardo Da Vinci, nuova condotta di collegamento tra le vie Da Vinci e del Bruché e rifacimento della rete fognaria di via pepe a causa del degrado della tubazione". La miglioria porta con sé un altro valore aggiunto ovvero il fatto che "Permetterà di ridurre la quantità di acqua che a rete fognaria di via XXV Aprile deve smaltire in occasione di piogge copiose". All'intervento di riqualificazione dell'impianto di fognatura seguirà quello di rivestimento di un nuovo manto stradale che, spiega Rolfi, "Avverrà tra sei mesi". Giusto il tempo di garantire un assestamento adeguato all'opera appena realizzata.

