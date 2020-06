Si torna al Centro Ricreativo

Centro Ricreativo 'De Cristoforis - Gray': si riapre. Ci siamo, insomma, perché, dal 16 giugno, l'importante realtà di Turbigo tornerà a funzionare con il consueto orario (dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18). "Il centro è stato sanificato e sarà costantemente tenuto pulito e igienizzato - scrive il sindaco Christian Garavaglia - Sia i volontari che gli utenti dovranno scrupolosamente sottostare ai protocolli d’emergenza COVID-19 (misurazione temperatura corporea, utilizzo di mascherina, igienizzazione delle mani prima dell’ingresso e distanziamento). Al momento è ancora fatto divieto di giocare a carte e di condividere riviste/giornali. A tutti i volontari rivolgo un sincero grazie per la disponibilità messa in campo".

