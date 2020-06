Ragazzi in oratorio

Dal 22 giugno e fino al 31 luglio, a Turbigo, prenderà il via il centro estivo anche per i pre-adolescenti e gli adolescenti. Ci si ritroverà tutti all'oratorio 'San Luigi'.

Ragazzi... tocca a voi! L'appuntamento è dal 22 giugno prossimo all'oratorio 'San Luigi' di Turbigo, con il centro estivo anche per i pre-adolescenti e gli adolescenti. "Una bella notizia - commentano dal Comune - Un momento importante che si è potuto realizzare grazie alla collaborazione con la Parrocchia. Come potrete, poi, immaginare per quest'estate sarà necessario sottostare ai protocolli di sicurezza ed alle restrizioni dell'emergenza Coronavirus, pertanto pure l'organizzazione dell'oratorio è stata completamente rivista e assicurerà la massima tutela in termini di prevenzione al Covid-19". Più nello specifico, il servizio che, come detto, prenderà il via dal 22 giugno, proseguirà fino al 31 luglio, con gli ingressi e le uscite che saranno contingentate, con possibilità di arrivo dalle 13.30 alle 14, mentre al termine delle attività dalle 17 alle 17.30. "Un importante aspetto - continuano - sarà la sostituzione dei tradizionali animatori con educatori professionisti. L'iniziativa, infatti, non verrà gestita da volontari, ma dalla stessa cooperativa che si è aggiudicata le proposte in colonia. Dunque, anche i costi saranno differenti rispetti agli anni precedenti, ossia 50 euro a settimana per i residenti e 65 per chi non abita a Turbigo. Ancora, il numero di iscrizioni sarà limitato ad un massimo di 50, dando priorità ai turbighesi ed ai giovani che frequenteranno l'intero periodo di sei settimane". Infine, non sarà possibile effettuare gite, però verranno, in parallelo, promosse molteplici iniziative in sede (piscine comprese); e, nel corso del servizio, nel rispetto del luogo dove è organizzato, sarà previsto un momento di preghiera. Per maggiori informazioni, comunque, è prevista per lunedì 15 giugno, alle 21, una riunione in modalità telematica.

