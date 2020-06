Summerlife con l'Oratorio

L'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono ha voluto proporre un grande progetto estivo per ragazzi dai 6 anni in su suddiviso in 4 strutture. Preiscrizioni entro lunedì 15 giugno.

Un'Estate Ragazzi molto particolare... un’estate “diffusa” nei luoghi e nei soggetti... dalla mia casa... vado... torno... riscoprendo tutto con occhi nuovi... affetti, amicizie, incontri... in movimento...con un ritmo nuovo... nella natura... per un’estate che si colora di speranza!

Questo lo spunto che l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono ha voluto proporre per organizzare un grande progetto estivo per ragazzi dai 6 anni in su. "Per comprendere meglio ciò che ci prepariamo a vivere è importante, ancor più quest’anno, mettere da parte la logica della ‘delega’ - spiegano gli organizzatori - Ora ognuno può e deve fare la sua

parte".

Sì, perchè se oltre 20 giovani e diversi ragazzi han dato disponibilità a collaborare, ancora più importante sarà il ruolo dei volontari e adulti per aiutare a gestire questi minigruppi sparsi nei vari ambienti, garantendone la pulizia costante.

Il progetto, che dovrebbe iniziare il 22 di giugno, avrà quest'anno una limitazione di posti, che si potrà incrementare con il supporto di nuovi volontari.

Per garantire al meglio il distanziamento tra bambini e ragazzi si utilizzeranno gli spazi dell'Oratorio di Cuggiono, dell'Oratorio di Castelletto, della Casa Decanale e del campo da calcio di Castelletto.

CHI FOSSE INTERESSATO DEVE MANDARE IL MODULO DI PREISCRIZIONE ENTRO LE 24 DEL 15 GIUGNO.

Progetto Summerlife Cuggiono

Pre-Iscrizioni

