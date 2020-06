BPM San Giorgio: riapre il 25

Aveva chiesto un chiarimento e, finalmente, lo ha ottenuto. Walter Cecchin, sindaco di San Giorgio, ha ricevuto dalla Banca Popolare di Milano la conferma che riaprirà il 25 giugno.

Aveva chiesto un chiarimento e, finalmente, lo ha ottenuto. Walter Cecchin, sindaco di San Giorgio, ha ricevuto dalla Banca Popolare di Milano quello che lui e diversi cittadini ormai esausti della situazione attendevano da tempo: una data certa di riapertura della filiale cittadina chiusa per emergenza Covid-19. La data è quella di giovedì 25 giugno. "Ho ricevuto - spiega - una telefonata dalla direzione di BPM comunicando che la filiale di San Giorgio aprirà il giorno 25 giugno; purtroppo ancora circa quindici giorni di attesa per ottenere servizi importanti per la nostra comunità". Servizi che, sostiene anche a nome dei cittadini che con quella filiale cittadina hanno a che fare con i loro conti e le loro necessità economiche, avrebbero dovuto ritornare a disposizione ben prima di adesso. "Ho chiesto se non era possibile- prosegue - velocizzare questa fase ma pare non sia possibile. Ho cercato di sensibilizzare sulla necessità che lo sportello bancomat sia sempre funzionante per il prelievo in contanti soprattutto in questa fase di chiusura". Insomma, qualcosa si è mosso, dopo che non solo Cecchin ma anche i sindaci di altri comuni del circondario alle prese con lo stesso problema si erano attivati per ottenere il medesimo scopo: porre fine a una situazione di diffuso disagio che aveva coinvolto diversi cittadini. L'attesa sembra ora in via di conclusione.

