Pronto a partire anche a Castano il centro estivo comunale. Dal 22 giugno al 31 luglio, organizzato dal Comune con la Parrocchia, Azienda Sociale e 'La Grande Casa'.

Dice quel vecchio detto che "l'unione fa la forza", ma in questo caso "fa anche e soprattutto estate". Ci siamo, insomma, perché dal prossimo 22 giugno e fino al 31 luglio a Castano prenderà il via il centro estivo comunale 'Castano Summer Life', organizzato grazie alla collaborazione di più parti (Comune, Comunità Pastorale Santo Crocifisso, Azienda Sociale e 'La Grande Casa'). Nello specifico, allora, il servizio è strutturato per andare a coinvolgere le varie fasce d'età più giovani della popolazione e mettendo in campo, con la doppia possibilità (part-time o full-time) prezzi accessibili un po' a tutti. Per l'Infanzia, infatti, ecco la rette settimanale di 65 euro (part-time; mattino oppure pomeriggio) e di 120 euro (full-time), mentre per quanto riguarda la Primaria i costi sono di 58 o 85 euro e, infine, le Medie (solo part-time) 58 euro. In entrambe le soluzioni, inoltre, è compreso il pranzo. Per informazioni e iscriversi, telefonare al 346/3563375 oppure mandare una mail all'indirizzo lacortedirosa [at] lagrandecasa [dot] it. Da sottolineare che le stesse iscrizioni sono a numero chiuso, per ragioni di sicurezza (le priorità sono definite dalle linee guida ministeriali e, a seguire, criterio cronologico).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro