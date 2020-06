La biblioteca... insieme

"La biblioteca del futuro? Decidiamola insieme". Ciò che il tempio dei libri cittadino dovrà essere l'Amministrazione comunale di Casorezzo lo vuole stabilire con i cittadini.

"La biblioteca del futuro? Decidiamola insieme". Ciò che il tempio dei libri cittadino dovrà essere l'Amministrazione comunale di Casorezzo lo vuole stabilire a braccetto con i cittadini. Ed è per questa ragione che ha deciso di coinvolgerli sul sito in un sondaggio il cui appello non lascia adito ad alcun fraintendimento: "Costruiamo insieme la biblioteca del futuro". Nella consapevolezza del fatto che nessuno, come chi la frequenta, è in grado di avere il polso della situazione sui punti di forza così come sugli elementi in grado di rinforzarne l'offerta e quindi anche, potenzialmente, il novero dei fruitori. Il sondaggio è ad ampio spettro e, accanto a richieste di carattere più burocratico come l'indicazione della fascia anagrafica alla quale si appartiene, annovera anche altre sollecitazioni come le iniziative che si potrebbero promuovere, gli orari e i giorni di apertura, le modalità con cui la biblioteca potrebbe comunicare in modo proficuo con l'utenza. E, dulcis in fundo, la richiesta scende anche sul particolare, ovvero sulla richiesta del titolo di quel libro che ha lasciato un segno più significativo sulla propria vita. Insomma, un'indagine a tutto campo con la quale Casorezzo punta a intercettare in modo sempre più esaustivo le esigenze dei lettori di ogni fascia d'età, ma anche in generale di coloro che trovano nella biblioteca l'occasione per ampliare i loro orizzonti conoscitivi e culturali a beneficio loro e della crescita dei rapporti sociali.

