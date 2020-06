Asfalto: botta e risposta

Sono in corso i lavori di manutenzione al parco Pratone a Buscate: negli scorsi giorni, per esempio, è stato asfaltato il viale d'entrata principale. Tra opposizioni e maggioranza.

Sono in corso i lavori di manutenzione al parco Pratone a Buscate: negli scorsi giorni, per esempio, è stato asfaltato il viale d'entrata principale, quello attiguo alla statua dell'Avis, che porta al Tennis Club. Un intervento che ha dato adito a qualche critica da parte delle opposizioni: “Con quale cura per il proprio paese e per il bene di tutti si decide di asfaltare un parco - commentano Franca Colombo e Valeriano Ottolini, leader rispettivamente dei gruppi di opposizione 'Insieme per Buscate' e 'Obiettivo Comune' - Si è optato per un materiale non ecologico, non innovativo, non idoneo alla natura: il vecchio asfalto impermeabile, una bella colata di catrame, il solito metodo per fare vedere che qualcosa si fa”. Pronta la risposta del sindaco Fabio Merlotti: “Il vialetto d'ingresso era completamente rovinato e ogni volta che pioveva era una gincana tra le pozzanghere. Questo rientra tra i lavori di asfaltatura e non di riqualificazione del parco, son due cose ben diverse. Circa l'asfalto, nel giro di pochi mesi ritornerà grigio, quindi in linea con i restanti vialetti e a breve prevediamo degli interventi di riqualificazione con altri materiali, per i quali interpelleremo di sicuro anche le minoranze”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro