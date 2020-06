Bar e ristoranti: niente Tosap

Emergenza Coronavirus: dal 1° maggio al 31 ottobre le attività di bar e ristoranti sono esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Niente pagamento della Tosap fino al 31 ottobre. "Per favorire la ripresa economica dopo la chiusura dovuta all'emergenza Coronavirus e, nel contempo, offrire maggiore spazio per garantire la distanza interpersonale di sicurezza sanitaria tra i clienti - si legge nella nota del Comune di Vanzaghello - dal 1° maggio al 31 ottobre le attività di bar e ristoranti sono esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Per semplificare le procedure burocratiche, fino al 31 ottobre, le domande di nuove concessioni o di ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate in via telematica all'ufficio Suap (area Polizia locale), con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 642/1972".

