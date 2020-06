Studenti: spazi per salutarsi

Con l'emergenza che si sta un po'allentando, il Comune di Canegrate mette a disposizione spazi pubblici per poter consentire ad alunni e insegnanti di salutarsi come si conviene.

Il COVID-19 ha finito per colpire anche loro. I saluti di fine anno scolastico hanno dovuto finora fare i conti con la pandemia e correre attraverso la tecnologia informatica, Ma vuoi mettere, invece, il poterseli scambiare di persona tra sorrisi reali e pacche sulle spalle augurandosi il meglio per l'anno scolastico prossimo a venire? Adesso, però, che l'emergenza sta un po' arretrando il suo passo, il Comune di Canegrate mette a disposizione spazi pubblici per poter consentire a studenti e insegnanti di salutarsi come si conviene, 'de visu' e senza le barriere di schermi di computer o freddi, per quanto partecipati, comunicati social. "Al pensiero che i remigini della scuola Materna partano per la nuova avventura alle Elementari con un diplomino virtuale - spiega il Comune in una nota - e che i giovani in uscita dalla Primaria dicano addio ai loro compagni in una videoconferenza, il nostro animo si colma di tristezza". Per fare ritornare il sorriso, quindi, nulla di meglio che ritrovarsi in spazi aperti sempre adottando le dovute accortezze richieste dal momento emergenziale. "Il Comune di Canegrate - prosegue la nota - mette a disposizione spazi pubblici all'aperto e, se necessario, offre un supporto organizzativo a docenti e genitori che vorrebbero un saluto di fine anno non virtuale, ma vero, nel rigoroso rispetto sì delle norme anti contagio, ma anche dell'umanità dei più piccoli, siamo persone non avatar". Chi vorrà beneficiare dell'opportunità si potrà rivolgere al numero 334/1059103 oppure dovrà scrivere alla mail educativi [dot] sport [at] comune [dot] canegrate [dot] mi [dot] it. Nella consapevolezza che ci sono messaggi in grado di arrivare assai meglio guardandosi in volto e regalandosi un sorriso di speranza. Che, di questi tempi, è balsamo preziosissimo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro