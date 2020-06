Esami di 3^: preparati online

Il Comune di Vanzaghello, con la scuola Secondaria di primo grado e insegnanti volontari, promuove un servizio di supporto per i ragazzi per la stesura della tesina.

Prepararsi per gli esami finali di terza Media... vi aiutano il Comune e la scuola. Già, perché l'Amministrazione comunale di Vanzaghello, in collaborazione con la scuola Secondaria di primo grado A. De Gasperi dell'Istituto Comprensivo Ada Negri e grazie alla disponibilità di insegnanti volontari, ha deciso di potenziare la fase di studio in vista, appunto, dell'importante appuntamento per i 'nostri' studenti. E l'idea, alla fine, è stata un servizio di supporto, rivolto ai ragazzi che necessitano di implementare l'utilizzo di strategie efficaci per l'esposizione della tesina, ovviamente (visto il periodo di emergenza legato al Coronavirus) online. L'iniziativa, infatti, gratuita verrà svolta in collegamento da remoto, attraverso incontri individuali in videochiamata.

