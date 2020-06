Mercati: le linee guida

Da Magnago a Bienate, le nuove linee guida per i mercati cittadini. Dal Comune ecco, allora, le principali indicazioni per i commercianti e per i clienti.

Da Magnago a Bienate: mercati, le nuove linee guide di Regione Lombardia e che, partite dalla scorsa settimana, saranno attive fino a diverse disposizioni regionali o governative. E, allora, ecco come funzioneranno i classici e tradizionali appuntamenti del capoluogo e della frazione. Più nello specifico, per quanto concerne il mercato scoperto del giovedì a Bienate viene limitato ad 8 il numero massimo dei posteggi, mentre in quello del martedì a Magnago, gli stessi sono 24, oltre ai posti dedicati al battitore, onlus e agricolo. Quindi, nelle aree è fatto divieto di vendita di beni usati e, in parallelo, sono stabilite le seguenti misure a carico del titolare del posteggio: possesso di mascherina a copertura di naso e bocca e di guanti/igienizzante, pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita, ancora si dovrà garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro anche dagli altri operatori nelle operazioni di carico e scarico e in tutte le attività e le loro fasi, fino ad allestire il proprio banco assicurando uno spazio sgombro da merci pari ad almeno un metro tra un banco e l’altro, se del caso anche riducendo la metratura concessa. Ma non è finita qui, perché le operazioni di vendita si potranno svolgere solo fronte banco e le aree laterali dovranno essere inibite al pubblico, mentre gli operatori dovranno far rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro ai clienti in attesa, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale, quindi bisognerà mettere a disposizione della clientela la soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento e nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. Si va avanti, poi, con gli operatori commerciali avranno l’onere di informare i rispettivi clienti degli obblighi vigenti con le modalità che riterranno più opportune. E per quanto riguarda la clientela, invece, le regole da seguire sono: utilizzo della mascherina o, in subordine, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, salvo i casi di esenzione previsti dalle disposizioni vigenti, all’interno dell’area di mercato e innanzi ai banchi di vendita, i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e il divieto di assembramento, permanendo negli spazi di vendita per il tempo strettamente necessario per effettuare gli acquisti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro