Estate tra liceo e oratorio

Pronti a partire i centri estivi ad Arconate. I bambini dai 6 agli 11 anni si ritroveranno negli spazi del liceo, mentre i ragazzi dai 12 ai 17 anni saranno in oratorio.

Dagli spazi del Liceo all'oratorio: pronti a partire i centri estivi anche ad Arconate. A comunicarlo è l'assessore Francesco Colombo, attraverso un video sulla sua pagina Facebook: "Una collaborazione tra Comune e Parrocchia ci ha permesso di mettere in campo questo importante e fondamentale servizio per i nostri giovani - dice - Più nello specifico, i bambini dai 6 agli 11 anni si ritroveranno negli spazi esterni e interni del Liceo, mentre i ragazzi dai 12 ai 17 anni lo faranno in oratorio. In queste ore stiamo lavorando senza sosta per limare gli ultimi dettagli e, a breve, saremo nelle condizioni di pubblicare costi, rette, progetti e tutti i dettagli. Si partirà il 22 giugno, ricordando che ad oggi sono già oltre 150 le richieste che ci sono arrivate".

