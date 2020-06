"Lettera a BPM inascoltata"

Composto, ma determinato, come è nel suo stile. Il sindaco Walter Cecchin non tiene in gola la delusione per avere atteso finora invano una soluzione certa dalla Banca Popolare di Milano.

Composto, ma determinato, come è nel suo stile. Il sindaco Walter Cecchin non tiene in gola la delusione per avere atteso finora invano una soluzione certa dalla Banca Popolare di Milano riguardo alla chiusura della filiale di San Giorgio su Legnano per l'emergenza COVID-19. Una situazione che, sostiene, con il suo perdurare ha messo in difficoltà diversi cittadini. E così, sul suo profilo social, mette nero su bianco l'indignazione: "La lettera dei sindaci a BPM - sottolinea - non ha prodotto nessun effetto, anzi, i servizi scadono sempre più presso la sede BPM di San Giorgio su Legnano. La filiale, naturalmente, è ancora chiusa e il minimo servizio del Bancomat rimane per giorni vuoto del contante come in questo periodo". I toni restano duri anche nel prosieguo della disamina: "Ci chiediamo come cittadini sangiorgesi - continua - come può una banca non avere rispetto e cura dei suoi clienti?". E aggiunge di auspicare ciò che finora, ricorda, non è arrivato nonostante l'attesa e l'invito formulato via lettera da lui e da colleghi sindaci di altri comuni della zona alle prese con il medesimo disagio: "mi domando quando merito una telefonata da un vostro dirigente o una risposta scritta accettabile e non di routine come quella che abbiamo ricevuto; che il Coronavirus non sia che una scusa per fare altro?". Non resta ora che attendere se BPM deciderà di prodursi in una controreplica.

