Trova 50 euro: per chi ha bisogno

Protagonista una cittadina di San Giorgio su Legnano: ha trovato una banconota da 50 euro e l'ha consegnata al sindaco, perché potesse essere utilizzata per chi ha più bisogno.

Stava camminando per strada e si è trovata ai piedi qualcosa di inconsueto: una banconota da 50 euro. Ma lei, la cittadina sangiorgese protagonista del ritrovamento, non solo ha voluto immediatamente restituirli non pensando neppure lontanamente di tenerli per sé, ma ha deciso di investirli come meglio non avrebbe potuto, in un'azione di solidarietà. A raccontare il piacevole episodio che dà conferma del grande cuore dimorante nella piccola ma generosa comunità di San Giorgio è stato il primo cittadino Walter Cecchin che ha deciso di riportare anche il testo della lettera a lui pervenuta dalla virtuosa cittadina: "Buongiorno sindaco - vi si legge - lunedì scorso ho trovato per strada cinquanta euro e vorrei consegnarli a lei in modo che arrivino ad una persona veramente bisognosa". Cinquanta euro, certo, non sono una vincita al totocalcio. Rappresentano, però, una somma di tutto rispetto che, se donata con il cuore, può davvero produrre miracoli d'amore come in questo caso è stato. Un episodio che ha dato una volta di più al primo cittadino del Municipio di piazza Quattro Novembre l'occasione per manifestare l'orgoglio di essere al governo di una comunità tanto solidale e aperta al prossimo: "Grazie San Giorgio - ha concluso- perchè ogni giorno mi stupisci sempre più attraverso il cuore e il senso civico di tanti cittadini".

