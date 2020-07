Colombo: una vita in sella

Ugo Colombo, asso del ciclismo di San Giorgio su Legnano, a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, rivivrà ora nelle sue gesta in un volume scritto da Renzo Zannardi.

Una vita su due ruote. E molte soddisfazioni. Regalate a se stesso, ma anche alla San Giorgio di cui era figlio. Ugo Colombo, asso del ciclismo a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, rivivrà ora nelle sue gesta in un volume scritto da Renzo Zannardi, appassionato di sport ed esponente dell'associazione 'Insieme è meglio'. Il volume sarà presentato domenica 12 luglio alle 20.30 nella sala consiliare. "Il libro - si legge nella nota di presentazione - è dedicato alla vita del nostro campione di ciclismo". Vista l'emergenza Covid perdurante, per poter partecipare all'evento sarà obbligatorio prenotarsi ai numeri 339/2543779 oppure 347/5357057. Al di là della possibilità di apprezzare le gesta di un ciclista che ha tra le altre cose vestito anche la maglia della nazionale Azzurra tra il 1967 e il 1968 e vinto tre tappe del Giro d'Italia, il volume consentirà di svolgere un'opera altamente meritoria sul piano solidale. "Tutti i proventi derivanti dai diritti d'autore, saranno devoluti al fine di promuovere per i giovani lo sport pulito e leale, in linea con i valori di Ugo Colombo". Un altro pezzo della storia di San Giorgio si appresta, quindi, ad essere immortalato come merita. Trasmettendo tutto il gusto di vivere il mondo visto da un velocipede.

