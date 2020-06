L'Amministrazione comunale di Casorezzo è intenzionata a mettere a disposizione della popolazione la possibilità di seguire il consiglio comunale in streaming in diretta.

Per ora non si è potuto fare "per problemi tecnici". L'Amministrazione comunale di Casorezzo retta dal sindaco Pier Luca Oldani, però, è intenzionata a mettere a disposizione della popolazione la possibilità di seguire il consiglio comunale in streaming in diretta. La presa di posizione del primo cittadino va a rispondere a perplessità che erano state sollevate su questo punto dalla lista di opposizione 'Insieme per Casorezzo' e in particolare dal capogruppo Mario Lugli. "La modalità di videoconferenza - ha scritto quest'ultimo in un comunicato - deve consentire l'identificazione con certezza dei partecipanti e soprattutto la possibilità di accesso da parte del pubblico in diretta e non in differita". Dal canto suo, Oldani ha confermato l'intenzione di trasmettere in diretta sul canale Youtube i lavori dell'assise casorezzese: "Non è stato possibile per un problema tecnico - ha affermato - non è che non ci sia la volontà di farlo e anzi ci stiamo lavorando per dare ai cittadini la possibilità di seguire i lavori attraverso questo canale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro