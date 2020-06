Lavori al cimitero

L'obiettivo è chiaro e di largo respiro: dare al cimitero cittadino nuovo smalto. Se tutto l'iter avverrà nel rispetto dei tempi di legge si conta di dare inizio agli interventi nel 2021.

L'obiettivo è chiaro e di largo respiro: dare al cimitero cittadino nuovo smalto. Perché, se è vero che costituisce il luogo dell'ultimo riposo dei cittadini, esige di essere mantenuto in condizioni di decoro. Per chi vi è sepolto come per chi si reca a trovarlo. Il riabbellimento stabilito al riguardo dalla giunta del sindaco Walter Cecchin riposa su un project financing e muove un importo di circa 200 mila euro. Il primus inter pares del Municipio di piazza Quattro Novembre si sofferma prima sull'aspetto procedurale dell'operazione: "Adesso predisporremo gli atti per l'indizione della gara - spiega - se tutto l'iter avverrà nel rispetto dei tempi di legge contiamo di dare inizio ai lavori nel 2021". Poi accende i riflettori sull'aspetto sostanziale dei corposi interventi messi in campo: "Gli interventi - prosegue - consisteranno prima di tutto nella messa in sicurezza dei vari percorsi con un rifacimento dei viali, porremo poi attenzione anche alla parte sotterranea dei loculi con la sostituzione dell'illuminazione che è ormai di vent'anni fa e quindi esige di essere cambiata". Ma il panorama delle migliorie non si arresta a questo punto: "il nostro intento - prosegue il sindaco sangiorgese - è di proseguire con la costruzione di nuove strade per poter accedere meglio al cimitero, poi sostituiremo tutte le piante in condizioni di ammaloramento con nuove essenze. Non da ultimo provvederemo all'esecuzione di alcuni lavori di muratura". Nel finale della disamina, Cecchin ribadisce la finalità dell'opera: "Vogliamo dare nuova veste al camposanto cittadino - conclude - e crediamo che gli interventi programmati ci consentiranno di raggiungere lo scopo".

