COVID-19: altro guarito a Robecchetto

Un nuovo guarito dal Coronavirus a Robecchetto con Induno. A comunicarlo, come sempre, è il sindaco Giorgio Braga: "Ad oggi il numero delle persone ancora positive al COVID-19 nella nostra comunità cala di una unità - scrive - Una delle persone ricoverate in struttura protetta, infatti, è risultata negativa ai due tamponi di controllo; tanti auguri di un buon ritorno alla vita normale. Sono ancora tre, pertanto, i cittadini positivi, due al proprio domicilio ed una ricoverata in RSA, un grosso in bocca al lupo per quando si sottoporranno ai tamponi di controllo. Mi raccomando continuiamo ad essere prudenti nei nostri comportamenti ed indossiamo le mascherine quando usciamo dalla nostra abitazione".

