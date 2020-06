"Christo, artista poliedrico"

"La bellezza, la scienza e l'arte trionfano sempre: questa è la frase che spesso ripeteva Christo, il poliedrico artista contemporaneo innamorato della Lombardia".

In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda così Christo Vladimirov Yavachev, noto al grande pubblico semplicemente come Christo, che ci ha lasciati. "La bellezza, la scienza e l'arte trionfano sempre: questa è la

frase che spesso ripeteva Christo, il poliedrico artista contemporaneo innamorato della Lombardia. La sua opera, la sua passerella sul lago di Iseo - dice il governatore - ha permesso nel 2016 a migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo di passeggiare sul nostro lago, di guardare la nostra terra da un punto di vista diverso. L'arte non ha tempo, così come la nostra riconoscenza".

