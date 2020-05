COVID-19: 3 nuove guarigioni a Vanzaghello

Continua il trend buono in paese: non ci sono, infatti, altri contagiati, bensì si registrano tre persone che sono guarite. "Continuiamo a tenere alta l'attenzione - dice il sindaco".

Tre nuove guarigioni a Vanzaghello. Continua, insomma, in paese il trend certamente buono per quanto concerne la situazione Coronavirus. "Come da comunicazione di ATS, infatti, non ci sono altri contagiati, né tantomeno nuovo nuclei familiari in quarantena - scrive il sindaco Arconte Gatti - Dobbiamo, però, proseguire con il rispetto delle regole e delle misure di protezione. E' fondamentale non abbassare l'attenzione, ricordandoci che l'emergenza non è finita".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro