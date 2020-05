Inveruno... arriva il Vicario

Con le dovute attenzioni, alla Messa delle 10 parteciperà anche il Vicario don Luca Raimondi che benedirà il ripristino del tabernacolo restaurato.

Anche per la comunità inverunese e di Furato, dallo scorso 18 maggio sono potute riprendere le celebrazioni delle Messe con i fedeli. Due paesi, fortemente colpiti dalla pandemia, che hanno potuto rivivere i sacramenti, trovando nella fede quel sollievo ai mesi di ansie e preoccupazioni.

"La possibilità era condizionata da una serie di misure di distanziamento, igienizzazione e di organizzazione complessiva ben precisa - ci spiegano - Alla chiesa parrocchiale San Martino ad Inveruno tutto questo è stato svolto con calma, attenzione e scrupolo. Un gruppo di circa 25 volontari hanno preparato la disposizione dei posti, organizzato l’afflusso e l’uscita ordinato dei fedeli che hanno risposto in modo attento e disciplinato a quanto richiesto. I posti disponibili in chiesa, in base a quanto richiesto dalle misure di sicurezza richieste, sono di circa 300 ma per ora, sempre per la stessa disposizione governativa, questi non possono superare i 200".

Per le prime celebrazioni, è stato chiesto agli anziani di non parteciparvi, ma sono molti i fedeli che hanno preferito seguire ancora la Messa in streaming da casa.

Ma questa domenica, 31 maggio, festività della Pentecoste, sarà una gioranta molto particolare per tutti. Perchè, sempre con le dovute attenzioni, alla Messa delle 10 parteciperà anche il Vicario don Luca Raimondi che benedirà il ripristino del tabernacolo restaurato.

