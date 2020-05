Villa e San Giorgio per la segreteria

Per dieci anni i due Comuni, per effetto della convenzione approvata da entrambi, si avvarranno della gestione associata del servizio di segreteria comunale.

Villa Cortese lo aveva già dato alcuni giorni fa. Adesso è arrivato anche l'assenso di San Giorgio. Per dieci anni i due Comuni, per effetto della convenzione approvata da entrambi, si avvarranno della gestione associata del servizio di segreteria comunale. "Avremmo voluto approvare prima questa delibera - ha spiegato il primo cittadino Walter Cecchin - ma poi si è verificata l'emergenza COVID-19 che ha bloccato tutto e quindi ora l'abbiamo finalmente approvata". Come già emergeva dalla delibera adottata da Villa Cortese, tale unione di forze nasce dall'intento di "ottimizzare la gestione del citato ufficio con una più razionale allocazione e utilizzazione di risorse e mezzi al fine di conseguire l'obiettivo ultimo di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità d'azione amministrativa ottenendo nel contempo un significativo risparmio della relativa spesa e beneficio per entrambi gli enti". La convenzione si compone di 14 articoli e avrà per capofila Villa Cortese. L'attività del segretario comunale Domenico D'Onofrio, laureato in giurisprudenza a pieni voti e con un curriculum che annovera anche una specializzazione in diritto ecclesiastico, si espleterà in modo equo nei due comuni al cinquanta per cento. Per San Giorgio si tratta della conferma di una strada nella condivisione di servizi nell'ottica di una maggiore collaborazione con i comuni contermini per esigenze comuni e di una razionalizzazione dei costi. Di recente, infatti, il Comune governato da Cecchin aveva stretto la mano a Canegrate per dare vita al comando unico di Polizia Locale.

