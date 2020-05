Arconate: 22 i guariti totali dal COVID

Segnali positivi quelli che arrivano da Arconate in merito alla situazione Coronavirus in paese. Salgono, infatti, a 22 i guariti (+4) e scendono, così, a 11 gli attuali positivi.

Segnali positivi quelli che arrivano da Arconate in merito alla situazione Coronavirus in paese. Salgono, infatti, a 22 i guariti (+4) e scendono, così, a 11 gli attuali positivi. "Un buon risultato che, almeno per ora - scrive l'assessore Francesco Colombo - ci indica che siamo sulla strada giusta. Che la linea della prudenza sta pagando e che il fatto di aver scaglionato le riaperture è stata la scelta giusta. Oggi, finalmente, iniziamo a vedere i frutti dei sacrifici che la nostra comunità ha fatto per uscire dalla pandemia. La battaglia non è vinta e dobbiamo continuare a prestare la massima attenzione. I nostri comportamenti dovranno essere ancora più rigorosi: mascherine, distanziamento sociale, niente assembramenti. Ma adesso iniziamo a capire che quando una comunità è disposta a soffrire insieme remando nella stessa direzione, con testa e lucidità, poi i risultati arrivano e sono sotto gli occhi di tutti".

