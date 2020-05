La generosità di Turbigo

'Buoni Alimentari', 'Raccolta Alimentare' e donazioni: il sindaco fa un bilancio di questi mesi. Sono stati davvero numerosi gli aiuti messi in campo, grazie al contributo di tutti.

Turbigo chiama, il Comune e i turbighesi rispondono e lo fanno, come sempre, con grande attenzione, impegno e vicinanza. E i numeri lo confermano a pieno. Già, perché gli aiuti verso chi si è trovato e si trova in situazioni di disagio e difficoltà, in questo difficile e lungo periodo di emergenza Coronavirus, in paese sono stati davvero importanti. Per trasparenza e chiarezza nei confronti di tutta la cittadinanza - spiega il sindaco Christian Garavaglia - voglio fare il riepilogo di alcuni servizi di sostegno alle persone messi a punto in questo periodo di emergenza COVID-19. Partiamo, allora, dai 'Buoni Alimentari': sono state aiutate 151 famiglie (di queste 124 hanno avuto una consegna di buoni; 26 due consegne e una famiglia, infine, tre). Attualmente sono rimaste ancora alcune risorse e, quindi, porteremo avanti le azioni di sostegno anche nei prossimi giorni. Quindi, la 'Raccolta Alimentare' che ci ha permesso di fare 60 pacchi che sono stati consegnati a 28 nuclei familiari. Un enorme grazie a tutti i turbighesi che hanno contribuito e ai commercianti che hanno aderito al progetto di raccolta alimentare". Infine, le donazioni. "Come Amministrazione Comunale abbiamo attivato due conti correnti - conclude il primo cittadino - uno a favore della Protezione Civile, in cui sono stati raccolti 778 euro, e uno per aiuti economici, in cui sono stati raccolti 1080 euro. Grazie alla popolazione per il suo fondamentale contributo. Per chi volesse, comunque, è ancora possibile farlo".

