Scuola, Municipio e giardini...

Per effettuarli, la giunta del sindaco Walter Cecchin si avvarrà dei 70 mila euro pervenuti a San Giorgio dal Governo. Illuminazione a scuola, fotovoltaico in Comune e giardini.

Gli interventi in programma sono tre e tutti di largo respiro. E, soprattutto, riguardano aree sensibili del paese avvezze a essere frequentate in modo ampio e costante al netto dell'emergenza COVID-19 tutt'ora incombente. Per effettuarli, la giunta del sindaco Walter Cecchin si avvarrà dei 70 mila euro pervenuti a San Giorgio dal Governo. Il primo a cui ha deciso di mettere mano è la sostituzione dell'illuminazione interna della scuola primaria 'Gianni Rodari' per un importo di 48653,60 euro. Gli attuali impianti saranno sostituiti da quelli con tecnologia Led che daranno per beneficio una contrazione sia nel consumo di energia sia, quindi, sul fronte delle spese da sostenere per essa. Il secondo, non meno significativo lavoro concerne, come si evince dalla determina licenziata dall'ufficio tecnico, "L'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica presso il palazzo municipale"; l'importo che sarà mosso, in questo caso, ammonta a 14.500 euro. La terza e conclusiva miglioria, ma non per importanza, coinvolge gli apparecchi illuminanti dei giardini di via Aldo Moro sempre piuttosto frequentati da persone di ogni età. La riqualificazione, pari a circa 7 mila euro, prevede la sostituzione degli attuali impianti di illuminazione con strutture con tecnologia a Led.

