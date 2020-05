PGT in streaming

Oggi, dalle 18.30 alle 19.30, presentate le linee di indirizzo per questo nuovo strumento sulla pagina Facebook 'PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Magnago'.

Il nuovo volto di Magnago sta per disegnarsi. E' quello che emergerà tra le linee della variante generale al Piano di Governo del Territorio. Il primo atto consisterà nel coinvolgimento deicittadini oggi, giovedì 28 maggio, dalle 18.30 alle 19.30 in streaming sulla pagina Facebook 'PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Magnago', del primo atto del percorso partecipativo avviato dal Comune. Si tratta di uno degli obiettivi portanti che la giunta guidata dal sindaco Carla Picco si è posta nell'arco del mandato amministrativo. I lavori saranno introdotti dall'assessore Daniela Grassi e poi i tecnici del comune procederanno all'illustrazione degli aspetti di dettaglio. I cittadini avranno dal canto loro la possibilità di proporre attraverso la piattaforma osservazioni e domande. Il processo che porterà all'effettiva redazione del documento destinato a dare a Magnago il volto urbanistico del suo immediato domani si caratterizzerà per un serrato confronto con i cittadini e per tappe di percorsi di partecipazione. Tutto sarà reso noto nell'incontro odierno.

