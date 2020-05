"La situazione contagi?"

'Agorà' ha protocollato una lettera all'attenzione del commissario prefettizio, appunto per chiedere delucidazioni e informazioni precise e specifiche sul COVID-19 a Cuggiono.

Una lettera, indirizzata al commissario prefettizio Lucia Falcomatà, per chiedere informazioni in merito alla pandemia da COVID-19 nel Comune di Cuggiono. L'ha protocollata proprio nelle scorse ore il gruppo civico 'Agorà' "In quanto il silenzio di questi mesi ha lasciato spazio a indiscrezioni e a non comprovate verità". "Più nello specifico - scrivono - richiediamo un report periodico bisettimanale che rappresenti il numero dei contagi, dei guariti, dei deceduti e delle quarantene in corso per Coronavirus. Riteniamo che queste informazioni siano necessarie per comprendere e valutare, in modo certo ed inequivocabile, il ritorno o meno ad una situazione di normalità".

