Messa Crismale in Duomo

Domani, giovedì 28 maggio, alle 9.30 in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, celebrerà la Santa Messa Crismale. In questa celebrazione ampio spazio viene dato alla consacrazione degli olii santi che verranno messi a disposizione di tutte le comunità pastorali e parrocchiali della Diocesi per permettere la celebrazione di alcuni sacramenti: l’olio dei catecumeni per il Battesimo; il crisma per la Cresima e l’Ordine; l’olio per il sacramento dell’unzione degli infermi. Nel contesto di questa celebrazione tutti i sacerdoti sono invitati a rinnovare le promesse fatte nel giorno dell’Ordinazione presbiterale. Sarà pertanto anche l’occasione per l’Arcivescovo Mario di rivolgersi pubblicamente ai preti della diocesi dopo la quarantena dovuta al Covid-19, nel corso della quale i presbiteri presenti nelle parrocchie e nelle molteplici forme di servizio pastorale, sono stati molto provati. Sia sul fronte celebrativo, come anche nelle tante azioni pastorali di incontro diretto con la propria gente. La S. Messa crismale, che si celebra annualmente secondo il calendario liturgico la mattina del Giovedì Santo, si svolgerà attenendosi alle norme di distanziamento fisico segnalate dalle autorità governative in vista delle celebrazioni contingentate con il popolo. Potranno pertanto accedere nella Cattedrale non più di 200 persone, in rappresentanza degli oltre 2000 ordinati, tra diocesani e religiosi. In modo particolare: oltre ai vescovi residenti in Diocesi, sono previsti anche i membri del Consiglio episcopale milanese e del Capitolo metropolitano. Sono inoltre invitati: il Consiglio presbiterale, tutti i Decani e una rappresentanza dei diaconi permanenti, del Seminario, della Vita consacrata, delle Ausiliarie diocesane. Tutti gli altri sacerdoti, consacrati e religiosi, sono invitati a seguire la diretta della celebrazione della S. messa crismale su: Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it, sul canale Youtube chiesadimilano e su Radio Mater. Afferma l’Arcivescovo in occasione di questa celebrazione: "Che nome daremo a questi giorni, così drammatici, così strani? L’alluvione di analisi e di discorsi, di chiacchiere e di polemiche mi rende confuso e capisco che sotto il diluvio delle parole e delle immagini si possano raccogliere argomenti per dire qualsiasi cosa (…). Ma noi cristiani, disposti ad ascoltare la parola di Gesù, che nome diamo a questi giorni? Credo che non possiamo dare altro nome che quello che Gesù proclama nella sua missione fallimentare alla sinagoga di Nazaret: 'Oggi si è compiuta questa Scrittura che avete ascoltato'. Questo è il nome del nostro tempo: il tempo del compimento della Scrittura che annuncia la presenza del Servo del Signore, investito dello Spirito del Signore".

