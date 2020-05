Incontro in streaming organizzato da Lorenzo Radice, candidato sindaco in rappresentanza di una serie di liste (Insieme per Legnano, Pd, Rilegnano e Legnano popolare).

Il periodo di emergenza ha causato un inevitabile rallentamento generale. Il conto alla rovescia verso le prossime elezioni che consentiranno a Legnano di ridisegnare una maggioranza politica e le relative rappresentanze istituzionali dopo il tramonto anzitempo dell'esperienza dell'ex sindaco Gianbattista Fratus dovuto a questioni giudiziarie è, però, già cominciato. E al riguardo Lorenzo Radice, candidato sindaco in rappresentanza di una serie di liste (Insieme per Legnano, Pd, Rilegnano e Legnano popolare) invita i cittadini a partecipare ad un incontro in streaming in programma mercoledì 27 maggio a partire dalle 21. Tema portante sarà la salute, argomento quantomai attuale vista l'emergenza COVID-19, ma anche se calato su una serie di problematiche che investono l'ambito territoriale legnanese. L'appuntamento ha, infatti, per titolo 'Il coraggio... di curare la comunità'. Interverranno alla serata Emanuela Grimi, esponente dell'associazione Medici Legnano che si soffermerà sull'intreccio tra salute e territorio, Marco Dallatomasina, dirigente del comune di Rho che parlerà della tematica sanitaria come elemento legato all'assistenza alle situazioni di povertà e fragilità e Samuele Astuti, consigliere regionale ed ex primo cittadino del comune varesino di Malnate che parlerà della Città dei bambini. Una discussione che, lungi dall'essere chiusa, si propone invece di coinvolgere la cittadinanza non solo in fase di riflessione ma anche di proposta. "Se volete portare in prima persona la vostra idea- spiega lo stesso Radice - potete partecipare alla discussione del gruppo "Il coraggio di- con Lorenzo Radice per Legnano . Quali aspetti vorreste che approfondissimo? Quali domande fareste? Quali sono i temi che vi stanno più a cuore= Ci sono problemi specifici da affrontare?". Si parlerà, tra le altre cose, anche del vecchio presidio ospedaliero di via Candiani che ha sempre suscitato ampi dibattiti in città per la sua rilevanza strategica. Nelle intenzioni della lista questo si propone di essere il primo di una serie di tavoli di lavoro attinenti alla disamina di problematiche specifiche della città. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.lorenzoradicesindaco.it.

