Test sierologici a Parabiago

Tra i Comuni scelti dall'Istat come campione per il test sierologico figura anche lui. E Parabiago si prepara di tutto punto a quest'indagine che la coinvolge invitando i cittadini alla collaborazione nel loro interesse e in quello della comunità. Promossa da Ministero della Salute e Istat insieme con la Croce Rossa Italiana, l'iniziativa nasce, spiega il comune in una nota, "per comprendere quante persone sul territorio italiano abbiamo sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus anche in assenza di sintomi". E tra le 150 mila persone che vi si sottoporranno a livello nazionale in duemila comuni prescelti vi saranno appunto anche cittadini di Parabiago. "Alcuni cittadini parabiaghesi - specifica il comune- potranno ricevere una telefonata dai centri regionali della Croce Rossa Italiana. Verrà chiesta la disponibilità a effettuare il test (partecipare non è obbligatorio), quindi fissato un appuntamento per il prelievo del sangue in uno dei laboratori selezionati. Il prelievo potrà essere eseguito anche a domicilio se il soggetto si trova in una condizione di fragilità". Il sindaco Raffaele Cucchi crede fortemente nella bontà di questo test e quindi si rivolge ai cittadini per chiarirne l'importanza: "la nostra città è stata scelta come comune per effettuare l'indagine ministeriale e dell'Istat - afferma - con la finalità di capire quanti potenzialmente possano essere venuti in contatto con il virus pur rimanendo asintomatici. Nessuno si senta obbligato ma scelga liberamente secondo le proprie necessità. Partecipare può sicuramente servire ad avere maggiore coscienza del proprio stato di salute, comprendere se si è venuti a contatto con il virus e proteggere eventualmente persone che frequentiamo". Un test che, quindi, è un auto aiuto e al contempo realizza il bene supremo della salute all'interno della comunità fornendo indicazioni precise sullo stato di chi vi si sottopone e inducendolo quindi ad adottare i comportamenti più appropriati.

