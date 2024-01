Front-office Poliambulatorio: nuova gestione chiamate

Poliambulatorio di Parabiago Nuovo sistema di gestione delle chiamate agli sportelli di front-office del Centro Unico Prenotazioni (CUP) e del Centro Prelievi del Poliambulatorio di Parabiago.

Poliambulatorio di Parabiago Nuovo sistema di gestione delle chiamate agli sportelli di front-office del Centro Unico Prenotazioni (CUP) e del Centro Prelievi del Poliambulatorio di Parabiago. Nell’ambito del progetto aziendale “Progetto Accoglienza”, il nuovo servizio vuole offrire ai cittadini un servizio moderno ed efficiente e che assicuri anche un'attenzione prioritaria ai pazienti fragili ed a coloro che necessitano di cure immediate. Anche la modalità di prenotazione del Laboratorio Analisi sarà uniformato a quanto già accade in tutte le sedi della ASST Ovest Milanese: dal prossimo mese, l'accesso al Centro Prelievi avverrà esclusivamente tramite il servizio di prenotazione "Zerocoda" all'indirizzo telematico: https://prenota.zerocoda.it. Con l’introduzione del nuovo sistema di chiamata viene comunque mantenuta la possibilità di accesso diretto dalle h.9.00 alle h.9.30 al Centro Prelievi, riservata ai pazienti fragili (es. utenti con disabilità motoria-visiva, in condizioni di oggettiva difficoltà permanente o temporanea, donne in stato di gravidanza) e per le richieste in urgenza.

