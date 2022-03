La Farmacia cerca un direttore

Nuovo direttore cercasi. La Farmacia Comunale di Parabiago ha diffuso un bando con il quale punta a individuare il nuovo timoniere in grado di far navigare il presidio di via Bonaventura Cavalieri nel mare delle future sfide salutistiche da affrontare.

I candidati potranno inoltrare la loro domanda personalmente o inviarla entro le 12.30 dell'11 aprile all'indirizzo di posta elettronica farmaciadiparabiago [at] legalmail [dot] it. Un incarico di indubbia delicatezza considerata la mission crescente che gli avamposti farmaceutici sono venuti assumendo nel corso degli anni.

La concezione della Farmacia come semplice erogatrice di medicinali è ormai in soffitta da tempo, visto che ora a essa ci si rivolge per un'ampia gamma di servizi che vanno dalla misurazione della pressione e del colesterolo fino, in alcuni casi, alla somministrazione delle vaccinazioni.

