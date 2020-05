Multe e controlli

La Polizia locale di Turbigo impegnata a verificare che tutte le misure per l'emergenza Coronavirus siano rispettate. 7 verbali per le mascherine e 15 per assembramenti.

Sette verbali per le mascherine e altri 15 per assembramenti. Dal centro alle periferie, insomma, non si ferma l'azione della Polizia locale di Turbigo e Nosate, soprattutto in queste settimane di riaperture dopo il cosiddetto 'lockdown'. E, allora, ecco che, proprio nei giorni scorsi il comandante Fabrizio Rudoni ed i suoi agenti hanno controllato e monitorato le diverse zone dei due Comuni, appunto per verificare che tutte le misure e direttive fossero rispettate. "Nel complesso - commenta lo stesso Rudoni - sono state sanzionate 7 persone, perché trovate in giro senza l'apposita mascherina (obbligatoria quando si esce); quindi, altre 15 multe sono state fatte per assembramenti: per lo più si tratta di ragazzi, ma in qualche caso pure persone adulte e le zone interessate, in particolar modo, sono state quelle verdi. L'attività, comunque, andrà avanti, proprio per garantire la maggior sicurezza possibile alla popolazione".

