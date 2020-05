Anche l’Ecoistituto Valle del Ticino tra i protagonisti del testo che verrà messo in vendita per la ricorrenza dei 5 anni dalla pubblicazione dell'Enciclica 'Laudato si'.

Un percorso condiviso. ‘Niente di questo mondo ci risulta indifferente’ è il risultato di un lavoro collettivo che raccoglie esperienze, testimonianze, analisi e pratiche di donne e uomini che negli anni hanno dato vita a movimenti, mobilitazioni, forme di attivismo e partecipazione nell’ambito dell’ecologia, dell’accoglienza, dei diritti, della lotta alla povertà, del pacifismo, dell’antirazzismo, del femminismo, dell’antispecismo, opponendosi a un mondo diviso da insostenibili disuguaglianze, ferito dalla cementificazione e dalla deforestazione, avvelenato nei suoi elementi costitutivi, aggredito da una cultura di predazione che mette in pericolo gli ecosistemi e cancella il legame con la Terra e il vivente. I semi che hanno condotto al libro sono stati gettati nel corso di un Forum promosso dall‘associazione ‘Laudato si’ nel gennaio 2019, dal titolo ‘Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale’, quando, al termine di una giornata densa di interventi e testimonianze, i convenuti - credenti e non credenti, espressione di diversi e talvolta distanti ambiti di militanza e partecipazione - decisero di prendere a comune riferimento l’Enciclica, riconoscendola come un percorso pienamente politico, capace di tenere in un medesimo orizzonte tradizioni spirituali, concezioni ecologiche, cosmogonie dei nativi, lotte dei movimenti popolari di tutto il mondo. Nel giugno 2019 venne stampato e distribuito un documento programmatico che assumeva come progetto politico la giustizia sociale, ambientale e climatica, la cura del vivente, il diritto alla bellezza, la mitezza dei linguaggi, con una traduzione in obiettivi concreti, iniziative, campagne territoriali, nazionali e globali. Nel libro che ne è nato, si articola la possibilità di un’ampia risposta democratica all’attacco in corso all’ambiente, alla salute, all’uguaglianza, all’accoglienza, alla libertà di movimento, alla legalità e al lavoro, entro cui si consuma lo sgretolamento non solo dei diritti e della convivenza, ma della nostra stessa possibilità di permanenza sul pianeta.

