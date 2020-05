Assistenti anti assembramenti

'AAA Cercasi' assistenti civici per aiutare i Comuni a vigilare sulla 'Fase 2' del post lockdown. Persone che ricorderanno alla popolazione quelli che sono i comportamenti da tenere.

'AAA Cercasi' assistenti civici per aiutare i Comuni a vigilare sulla 'Fase 2' del post lockdown. Ecco, infatti, un apposito e specifico bando, come annunciato dal Ministro Francesco Boccia e dal presidente dell'Anci Antonio Decaro (sindaco di Bari) rivolto a disoccupati, a chi riceve il redditto di cittadinanza e a chi usufruisce di ammortizzatori sociali. Entrando nel merito, queste persone, coordinate dalla Protezione civile saranno impiegate per attività sociali, per far rispettare il distanziamento e per aiutare la parte più debole della popolazione. "Con i loro sorrisi e la loro educazione - afferma lo stesso Ministro Boccia - gli assistenti ricorderanno, nei luoghi degli assembramenti, che bisogna fare ancora qualche sacrificio, rimanendo distanti, usando le mascherine e, soprattutto, tutelando con questi atteggiamenti i nostri cari, perché solo così riusciremo a sconfiggere il virus".

