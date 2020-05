"Girasoli per la ripartenza"

Dopo i più giovani, è la volta delle signore over 65. L'Amministrazione comunale di Turbigo ha, infatti, deciso di regalare a ciascuna di loro dei semi di girasole.

Dai più piccoli ai più grandi, nessuno escluso. Già, perché dopo i semini di camomilla per i bambini, adesso è stata la volta anche delle signore over 65, alle quali il Comune di Turbigo ha reso omaggio con la consegna di semi di girasole. Un segno, insomma, di ulteriore vicinanza e sostegno in un periodo difficile come quello dell'emergenza Coronavirus e l'occasione per ricordarci tutti assieme dell'importanza della natura che ci circonda. "Purtroppo le limitazioni imposte dal COVID-19 non ci hanno permesso di vivere l'ambiente naturale e di apprezzare l'arrivo della primavera con i suoi colori e profumi - scrive il sindaco Christian Garavaglia - Mentre, infatti, noi trascorrevamo le giornate tra le mura domestiche, la stessa natura continuava il suo corso e credo che mai, come in questo momento, ci sia mancata tanto". Da qui, quindi, l'idea dell'Amministrazione comunale di regalare, appunto, dei semi di girasole alle signor over 65. "Un simbolo della ripartenza - ribadisce il primo cittadino - Una ripartenza consapevole del grande valore della natura che va, oggi più che mai, rispettata e amata. Permettetemi, infine, un ringraziamento alla Protezione Civile che, ancora una volta, si è resa disponibile per effettuare la distribuzione".

