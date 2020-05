La biblioteca... che cambia

Riaprono le biblioteche dopo il lockdown e, inevitabilmente, ci sono alcuni importanti e fondamentali accorgimenti. Siamo stati a Vanzaghello per capire cosa è cambiato.

Una serie di misure e accorgimenti specifici e mirati. Sì certo libri e cultura resteranno sempre il punto cardine, ma la biblioteca ‘post’ lockdown, inevitabilmente, è cambiata, perché mai come oggi, con l’emergenza Coronavirus che è tutt’altro che finita, è fondamentale e primario garantire la massima sicurezza agli utenti ed al personale. Così, insomma, ecco quella che qualcuno ha già ribattezzatto la ‘nuova ripartenza’. “Entrando nel merito – spiegano da Vanzaghello (è qui che siamo stati nei giorni scorsi, proprio per capire meglio come funzionerà il servizio nella cosiddetta ‘Fase 2’) – partiamo, innanzitutto, dall’accesso alla struttura che è consentito solo nella sala vetri al piano terra, con il divieto di sostare nel cortile interno; quindi può entrare un’unica persona alla volta, indossando mascherina, guanti e dopo essersi ingienizzata le mani. Per quanto riguarda, invece, le prenotazioni vanno effettuate da remoto, telefonicamente oppure via mail”. Mentre la restituzione avviene depositando il materiale (inserito in buste) in un apposito box, posizionato nell’androne di ingresso. “Questo affinché, poi, si procederà a porre lo stesso in quarantena per 10 giorni in uno specifico locale areato, prima di essere di nuovo a disposizione – continuano – Da sottolineare, ancora, che la consultazione in sede può essere effettuata unicamente attraverso la mediazione del personale, con la navigazione internet che, invece, è sospesa. Non solo, proseguendo si può utilizzare il servizio straordinario di prestito e consegna a domicilio previa prenotazione, sempre tramite telefono o posta elettronica”. Ma non è finita qui. “Altri tasselli fondamentali, infatti – concludono dalla struttura vanzaghellese – sono: il servizio di reference (disponibile solo a distanza, per mail, telefono e sito web), i gruppi di lettura e le presentazioni dei libri (che avveranno tramite Skype; è possibile tenersi aggiornati, consultando lo spazio ‘Biblioteca online’ sulla pagina web comunale). Infine, chi non è ancora tesserato, potrà effettuare la preiscrizione online o telefonicamente. Comunque, tutti gli aggiornamenti e le eventuali evoluzioni, saranno puntualmente pubblicati sul sito del Comune”.

LA BIBLIOTECA 'POST' LOCKDOWN



