124 mila test sierologici

"Sono 123.942 i test sierologici già effettuati da Regioni Lombardia, 42.681 a cittadini in quarantena fiduciaria e 81.261 al personale sanitario. I prelievi proseguiranno senza sosta nelle prossime settimane, coinvolgendo anche le Forze dell'Ordine e gli operatori dei servizi di emergenza-urgenza". Lo conferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati elaborati fino ad oggi. "La media dei cittadini che hanno contratto il virus - spiega Gallera - e ha sviluppato quindi anticorpi neutralizzanti e' pari al 34%, con punte del 58,3 nell'area di Bergamo e valori minimi del 18,4 nella zona di Milano". "Gli esiti dei prelievi ematici effettuati sugli operatori sanitari - aggiunge Gallera - fornisce un valore medio di positivita' pari al 13,5%. Un dato che, secondo le analisi degli esperti, la correttezza nell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei nostri medici e infermieri. La diffusione del virus, fra loro, ha seguito le dinamiche del proprio territorio di residenza". "Le analisi continueranno nelle prossime settimane - conclude Gallera - ampliando la platea delle persone da sottoporre a prelievo, sia per quanto riguarda i cittadini sia per gli operatori".

I DATI DI MILANO

- SOGGETTI IN QUARANTENA FIDUCIARIA: testi effettuati: 14.352, positivi: 2.635 (18,4%); negativi 11.468 (79,9%); dubbi 249 (1,7%).

- OPERATORI SANITARI: testi effettuati: 31.966, positivi: 2.953 (9,2%); negativi 28.260 (88,4%); dubbi 753 (2,4%).

