Al via 'Piano Milano City'

Al via dalle ore 19.00 di oggi fino a domenica 24 maggio PIANO CITY MILANO PRELUDIO 2020, anteprima della 9° edizione del Festival Piano City Milano (posticipata per l'autunno). Concerti live in streaming in collegamento da casa e da alcuni luoghi simbolici della città, insieme alle note dei Piano Tandem e Piano Risciò in giro per le vie di Milano, in sicurezza, per la prima volta dopo il lockdown. Se Piano City Milano è l’appuntamento annuale che coinvolge tutta la città con concerti nei parchi, nei musei e nelle case private, PIANO CITY MILANO PRELUDIO 2020 è un evento simbolico che invita i cittadini a continuare a credere nella forza sociale e poetica della loro città.

I concerti, che saranno visibili in streaming sul sito web (www.pianocitymilano.it) e sulla pagina Facebook di Piano City Milano (https://bit.ly/Pianomipreludio_Evento_FB), con un programma curato da Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, coinvolgono artisti milanesi e internazionali che, uniti dalla passione per la cultura e dal desiderio di tornare presto ad esibirsi dal vivo, si susseguiranno in diretta con musiche di ogni genere, dalla classica al jazz, al pop, al rock.

I Piano Tandem e Piano Risciò circoleranno per i quartieri della città nel completo rispetto delle norme di sicurezza vigenti, e potranno essere ascoltati dalle finestre e dai balconi di casa. Sono i primi segnali live in città dopo il lockdown.

I concerti realizzati in luoghi simbolici della città e da Volvo Studio Milano non sono aperti al pubblico, potranno essere seguiti soltanto tramite la diretta sul sito o sulla pagina Facebook di Piano City Milano. Cominciamo a rifrequentare musei e poli cittadini con concerti ancora chiusi al pubblico e visibili, appunto, in collegamento.

La diretta prenderà il via oggi dalle ore 19.00 alle ore 00.00, proseguirà domani, sabato 23 maggio, dalle ore 11.00 alle ore 00.00 e domenica 24 maggio dalle 11.00 alle ore 23.00. Nelle notti di oggi, venerdì 22 maggio, e di sabato Piano Sleep dalle ore 00.00 alle 10.00 con SatiePandémie e ripropone le Vexations prodotte dal Teatro Miela di Trieste per i 154 anni del compositore, eseguite lo scorso 17 maggio live da 124 pianisti da tutto il mondo, da Alvin Curran, Ciro Longobardi e Anna D’Errico.

Tra i protagonisti dei concerti in streaming da casa di QUESTA SERA: CHILLY GONZALES (uno degli artisti del pianoforte più sorprendenti della musica d’oggi, celebri i suoi spettacoli in pantofole e vestaglie colorate), la pianista olandese IRIS HOND, le tastiere multiple di DAVIDE BOOSTA DILEO (fondatore e storico membro dei Subsonica), GLORIA CAMPANER con Beethoven, la musica potente RAMI KHALIFE (di origine franco libanese, in diretta dall’Australia).

Sempre QUESTA SERA dal Museo del ’900 il prodigio GUIDO COPPIN e da Volvo Studio Milano ANGELO TRABACE (esegue musiche di Nino Rota con un omaggio a Federico Fellini in occasione del centenario dalla nascita).

I concerti live in città dopo il lockdown di QUESTA SERA: piano risciò quartiere Stazione Centrale tributo ai Beatles di FABRIZIO GRECCHI; piano tandem quartiere Duomo con la musica jazz e blues di SIMONE QUATRANA.

Tra i protagonisti dei concerti in streaming di DOMANI, sabato 23 maggio: NICOLAS HORVATH, ARTURO STÀLTERI, il virtuoso FRANCESCO LIBETTA, MICHELE FEDRIGOTTI, GIULIA MAZZONI, GEOFF WESTLEY (già arrangiatore di Battisti, Bee Gees, Renato Zero, ecc.), l’affiatata coppia DAVIDE CABASSI E TATIANA LARIONOVA con Schubert, l’eclettico DEMIAN DORELLI con Nick Drake, ELPIDIA GIARDINA con un omaggio agli Earth, Wind & Fire, GAETANO LIGUORI con il suo jazz, la pianista turca AYSEDENIZ GOKCIN, MARINO FORMENTI con “Floating in a Tin Can” in omaggio a David Bowie, definito dal New York Times il “Glenn Gould del XXI secolo”, VITTORIO COSMA, la virtuosa anglocinese ROSEY CHAN (nota per le sue sperimentazioni con le arti), NICO MORELLI, le musiche seducenti di JOEP BEVING e le Piano Exprovisations di SASHA PUSHKIN.

Sempre DOMANI, sabato 23 maggio, da Casa Boschi di Stefano musiche di Ravel e Rota con ANDREA REBAUDENGO, dal Museo Poldi Pezzoli Piano Lesson su Bach di MICHELE GAMBA, dal Volvo Studio Milano REMO ANZOVINO (“Nastro D'Argento 2019 - Menzione Speciale Musica dell'Arte”) e a seguire ELIANA GRASSO con musiche di Chopin e Liszt.

La serata di domani, sabato 23 maggio, si concluderà con le note di LUDOVICO EINAUDI, il suo concerto comincia alle ore 23.30.

I concerti live in città di DOMANI, sabato 23 maggio: piano tandem neoclassical nel quartiere Dergano con FIAMMA VELO Piano Risciò rock nel quartiere NoLo con ETTORE BOVE.

Inoltre, per DOMANI sabato 23 maggio alle ore 12.00 Piano City Milano invita tutti, pianisti e non, a unirsi da casa al FLASH MOB DEDICATO A JOHN LENNON, a ottant’anni dalla sua nascita. Tutti sono chiamati a suonare al pianoforte o cantare la canzone "Imagine", per vivere insieme un momento simbolico in questo Piano per la ripartenza. E tutti sono invitati a riprendere con video pezzi di quest’esecuzione collettiva e inviarli al seguente indirizzo e-mail: info [at] pianocitymilano [dot] it.

Tra i protagonisti dei concerti in streaming da casa di DOMENICA 24 MAGGIO: ALFONSO ALBERTI, SILVIA LOMAZZI, GABRIELE BALDOCCI, MARIO RUSCA, CECILIA FERRERI e SILAS BASSA. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, programma speciale KIDS “Musica classica: un gioco da ragazzi!”, in cui GINEVRA COSTANTINI NEGRI, Alfiere della Repubblica per meriti artistici, invita i più piccoli a partecipare attivamente da casa con musiche, giochi e disegni. I concerti da casa continuano con FRANCESCO TASKAYALI, ALESSANDRO COMMELLATO, GIUSEPPINA TORRE, MARIANO BELLOPEDE, la musica sperimentale di THOLLEM MCDONAS in diretta dal New Mexico, e poi ancora ROBERTO CACCIAPAGLIA con “I Giorni dell’Esperienza” e la musica della cubana JANY MCPHERSON. In serata, PAOLO JANNACCI con “Racconti piano e forti” e poi HANIA RANI e NIKLAS PASCHBURG, tra i giovani più apprezzati nel mondo della musica elettronica.

Nel pomeriggio di domenica, alle ore 15.00, programma speciale KIDS “Musica classica: un gioco da ragazzi!”, in cui GINEVRA COSTANTINI NEGRI, Alfiere della Repubblica per meriti artistici, invita i più piccoli a partecipare attivamente da casa con musiche, giochi e disegni.

Sempre DOMENICA 24 MAGGIO dalla Sala della Balla del Castello Sforzesco si esibisce THOMAS UMBACA, vincitore del Premio Speciale Hermès per i Talenti 2019, mentre il concerto di ELISA D’AURIA è in collegamento dai Bagni Misteriosi. In serata concerto dai Giardini della GAM (Galleria d’Arte Moderna), risuona il jazz del grande ENRICO INTRA.

I concerti live in città di DOMENICA 24 MAGGIO: Piano Risciò la giovanissima NOEMI PERRONE, fra Paolo Sarpi e Isola con un medley pop-rock-classica, e in Piano Tandem in zona Corvetto PIETRO FORMAI con musica rock.

PIANO CITY PRELUDIO 2020 si chiude domenica 24 maggio sera con il concerto delle ore 22.30, con RUFUS WAINWRIGHT in diretta da casa da Los Angeles.

