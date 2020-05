Buscate, cambia la circolazione

Dallo scorso 13 maggio, infatti, sono state effettuate delle modifiche alla viabilità non solo per quanto riguarda la Via Cavallotti, ma anche su Via San Giusto e Via Trento.

Finalmente l'inversione di senso di Via Cavallotti a Buscate – per capirci, la via delle scuole che dal centro paese porta all'oratorio – è realtà!

Dallo scorso 13 maggio, infatti, sono state effettuate delle modifiche alla viabilità non solo per quanto riguarda la Via Cavallotti, il cui senso di marcia ora sarà dall'oratorio verso il centro, ma anche su Via San Giusto e Via Trento.

“Anche Via San Giusto vedrà invertito il senso di marcia, in modo tale che si possa chiudere il circuito tra Via XX settembre, Via San Giusto e Via Cavallotti – spiega il sindaco Fabio Merlotti – E renderemo a doppio senso Via Trento, solo per i residenti, così da rendere agevole il passaggio e il ritorno alle proprie abitazioni, soprattutto durante gli orari scolastici, quando la barra è abbassata. La Polizia Locale è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Prestate la massima attenzione alla nuova segnaletica per evitare incidenti e multe”.

