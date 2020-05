Kangourou: Magenta è 5^

Alla finale nazionale della gara di Matematica, ‘I magnifici 7' dell’IC “Carlo Fonatana” di Magenta si sono classificati al quinto posto.

Alla finale nazionale della gara di Matematica a squadre Coppa Kangourou 2020, che si è disputata martedì 19 maggio, ‘I magnifici 7' dell’IC “Carlo Fonatana” di Magenta si sono classificati al quinto posto.

“I nostri ragazzi hanno messo in campo le loro conoscenze ma anche utilissime capacità, come la collaborazione e la costanza - commenta il Dirigente Scolastico Davide Basano – Questa sfida ha rappresentato un momento di sviluppo di qualità che serviranno per il loro futuro come studenti, come professionisti, come uomini e donne attivi nella società. Un posizionamento comunque più che onorevole, se consideriamo che la nostra è stata l’unica squadra lombarda tra le prime dieci classificate”.

Come per le precedenti fasi selettive regionali e semifinali, l’emergenza Covid-19 ha obbligato gli organizzatori a ripiegare sulla modalità on line. Novanta minuti di tempo per risolvere 15 esercizi.

Anche per la fase finale 'I magnifici 7' sono stati allenati dal gruppo dei professori di Matematica della scuola secondaria di primo grado “F. Baracca”.

Matteo Oldani, Stefano Bertani, Aurora Fragnito di classe terza, Alessandro e Francesco Pietra di seconda e Victoria Burla e Giulia Premoli di prima, al termine della fatica si sono dichiarati contenti, ma non pienamente soddisfatti e per questo si sono fermati oltre l’orario consentito dalla gara per risolvere l’ultimo esercizio che non erano riusciti a consegnare.

l percorso di partecipazione a questa esperienza internazionale, con gare a squadre e individuali, parte già nell’IC “Carlo Fontana” dalla scuola Primaria ed è coordinato dalle referenti nei due gradi di scuola, la maestra Paola Pinaroli e la prof.ssa Paola Bravi.

